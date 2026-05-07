Құрылтай съезінің делегаттары «Әділет» партиясының басшылық және бақылау органдарын сайлады

Айбек Дәдебай «Әділет» партиясының саяси кеңесінің құрамына енді.

Бүгiн 2026, 12:32
Фото: Ақорда

Астанада өтіп жатқан «Әділет» партиясының құрылтай съезінде жаңа саяси бірлестіктің саяси кеңесінің құрамы таныстырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Белгілі болғандай, тізімге 30 адам енді.

Олардың қатарында Президент әкімшілігінің бұрынғы басшысы Айбек Дәдебай, «Қазақтелеком» компаниясының басшысы Бағдат Мусин, Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Зәкиева, кәсіпкер Андрей Лаврентьев, «Әділ сөз» қорының жетекшісі Қарлығаш Жаманқұлова және өзге де азаматтар бар.

Съез барысында қатысушылар Айбек Дәдебайды партия төрағалығына ұсыну туралы ұсынысты қолдады.

Өз кезегінде Дәдебай делегаттарға сенім білдіргені үшін алғыс айтып, бұл шешімді үлкен жауапкершілік деп қабылдайтынын мәлімдеді.

Бұған дейін съезге қатысушылар бірауыздан «Әділет» партиясын құру туралы шешімді қолдап, «Әділетті Қазақстан үшін» атты бағдарламасын бекіткен болатын.

Еске салайық, Айбек Дәдебай Мемлекет басшысының Жарлығымен Президент әкімшілігінің басшысы қызметінен босатылған болатын. Оның орнына Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр тағайындалды.

5 мамыр күні Президенттің баспасөз хатшысы Айбек Смадияров Қасым-Жомарт Тоқаевтың Дәдебайға атқарған жұмысы үшін алғыс айтып, Президент әкімшілігінің басшысы ретіндегі  қызметіне жоғары баға бергенін мәлімдеді.

Жаңа «Әділет» партиясын құру туралы бастаманы бастамашыл топ 15 сәуірде жариялаған еді. Кейін ұйымдастыру комитеті саяси бірлестікті тіркеу үшін Әділет министрлігіне құжат тапсырды. Партия өкілдері ұйым «Президенттің стратегиялық бағытының институционалдық тірегіне айналатынын» мәлімдеген болатын.

