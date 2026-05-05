Роман Скляр Президент Әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды

Президент Әкімшілігінде басшылық ауысты.

Бүгiн 2026, 12:36
Фото: ©BAQ.KZ архиві

Мемлекет басшысының Жарлығымен Роман Васильевич Скляр Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды.

Сондай-ақ Мемлекет басшысының Жарлығымен Айбек Арқабайұлы Дәдебай басқа жұмысқа ауысуына байланысты Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің басшысы лауазымынан босатылды.

Роман Васильевич Скляр 1971 жылғы 8 мамырда Павлодар қаласында дүниеге келген. 

Павлодар мемлекеттік университетін «Инженер-құрылысшы» мамандығы бойынша, сондай-ақ Мәскеу қазіргі заман бизнес институтын «Экономист» мамандығы бойынша және Қазақ құқықтану және халықаралық қатынастар институтын «Заңгер» мамандығы бойынша бітірген. 

Еңбек жолын 1989 жылы «Экибастузуглеавтоматика» монтаждау-жөндеу басқармасында слесарь-монтажшы қызметінен бастаған. 

1989-1990 жж. – «Казпромтехмонтаж» шаруашылық-монтаждау басқармасының монтаждаушысы болды. 

1990 ж. бастап – «Вахинвест» бірлескен кеңес-батыс-герман кәсіпорнының қауіпсіздік жөніндегі инженері, Павлодар қаласы. 

1990-1999 жж. – «Ансат-Павлодар» ЖШС коммерциялық бөлімінің бастығы, директордың орынбасары, бас директор қызметтерін атқарды.  

1999-2002 жж. – «Тыныс» ЖШС директоры, Павлодар қ. 

2002-2003 жж. – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің дәрменсіз қарызгерлермен жұмыс комитеті Павлодар облысы бойынша басқармасының бөлім бастығы. 

2003-2005 жж. – Павлодар қаласы мемлекеттік сатып алу басқармасының бастығы. 

2005 жылғы қантардан бастап – Павлодар облысы әкімінің бас инспекторы. 

2005 жылғы сәуірден бастап – Павлодар облысының әкімі Аппаратының басшысы.  

2006 жылғы бастап – Павлодар қаласы әкімінің орынбасары. 2006-2007 жж. Астана қаласының әкімі аппаратының инфрақұрылымды дамыту бөлімінің меңгерушісі.

2007-2008 жж. – Астана қаласының Энергетика және коммуналдық шаруашылық департаментінің директоры.

2008-2010 жж. – Павлодар облысы әкімінің орынбасары.

2010-2011 жж. – Павлодар облысы әкімінің бірінші орынбасары.

2011-2013 жж. – Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация вице-министрі.

2014-2016 жж. – «Қазақстан Темір Жолы» АҚ вице-президенті.  

2016 ж. – Қазақстан Республикасы Мәжілісінің депутаты, ҚР Парламенті Мәжілісінің Экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің төрағасы.

2016 ж. мамырдан бастап – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министрі.

2016-2019 жж. – инвестициялар және даму бірінші вице-министрі. 2019 жылғы ақпаннан бастап Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі.

2019 жылғы 18 қыркүйектен бастап – ҚР Президентінің Жарлығымен ҚР Премьер-министрінің орынбасары болып тағайындалды. 2021 жылы 18 қаңтарда ҚР Президентінің Жарлығымен осы қызметіне қайта тағайындалды.

2022 жылғы 11 қаңтарда – ҚР Президентінің Жарлығымен Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары болып тағайындалған.

