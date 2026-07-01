Құрылтай депутаты болуға кімдер үміткер бола алмайды?
Заңнамада сайлауға қатысу құқығына қатысты нақты шектеулер белгіленген.
Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Әсел Жанәбілова Құрылтай депутаттығына кандидаттарға қойылатын талаптарды түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, Қазақстан Республикасының заңнамасында сайлауға қатысу құқығына қатысты нақты шектеулер белгіленген.
Атап айтқанда, сот әрекетке қабілетсіз деп таныған Қазақстан Республикасы азаматтарының, сондай-ақ сот үкімімен бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жүрген Қазақстан Республикасы азаматтарының сайлауға қатысуға құқығы жоқ. Құрылтай депутаты болып жиырма бес жасқа толған, Қазақстан Республикасының азаматтығы бар және оның аумағында соңғы он жыл бойы тұрақты тұрып жатқан адам сайлана алады, – деді Әсел Жанәбілова.
ОСК мүшесі атап өткендей, бұл талаптар сайлау процесінің заңдылығын қамтамасыз етуге және Құрылтай депутаттығына кандидаттардың конституциялық талаптарға сай болуын айқындауға бағытталған.
Еске салайық, бұған дейін Құрылтай сайлауында сайлау қорларының лимиттері ұлғайтылғаны айтылды.
Ең оқылған:
- Атырауда төрт адамды өлтіру ісі: Басты күдікті Сәрсемәлиевке тағылған айып ауырлай түсті
- Лайк үшін 15 тәулік: Желіде «жұлдыз» болғысы келген азамат қамауға алынды
- Әлем чемпионаты: Холанд Норвегияны құтқарды, Мбаппе жаңа рекорд орнатты
- Құмды тоқтатқан ғылым: Қытай шөл ортасында жасыл белдеу жасап, Қазақстанмен қандай тәжірибе бөлісіп жатыр?
- Қасым-Жомарт Тоқаев екі лауазымды шенеунікті қызметінен босатты