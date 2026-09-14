Құрылтай азаматтардың өтініштерін қабылдайтын жаңа алаң ашты
Құрылтайда Қоғамдық қабылдау ашылды
Құрылтай спикері Айбек Дәдебайдың төрағалығымен өткен Қазақстан Республикасы Құрылтайы Бюросының отырысында І шақырылымдағы Құрылтайдың Қоғамдық қабылдауды ашу туралы шешім қабылданды.
Қоғамдық қабылдаудың жұмысын ұйымдастыру, депутаттардың азаматтарды қабылдау тәртібі және қабылдау кестесін Құрылтай төрағасының орынбасары, депутат Динара Закиева таныстырды.
– Құрылтайдың Қоғамдық қабылдауының ашылуы Мемлекет басшысының «халық үніне құлақ асатын мемлекет» құру жөніндегі бастамасын іске асыру жолындағы маңызды қадам екенін атап өткім келеді. Бұл азаматтармен тікелей қарым-қатынас орнатуға, олардың өтініштері мен ұсыныстарын зер салып қарауға, сондай-ақ қоғам мен мемлекеттің тиімді өзара байланыс жасауына арналған алаң болмақ, – деді депутат.
Құрылтай Төрағасының тапсырмасы бойынша Қоғамдық қабылдауда депутаттардың азаматтарды қабылдауын ұйымдастыру және өткізу қағидалары әзірленді. Тұрақты комитеттердің төрағалары өз комитеттері депутаттарының қабылдауын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.
Динара Закиева депутаттардың қабылдау кестесі, сондай-ақ қабылдауды ұйымдастыру және өткізу қағидалары барлық фракциялармен және комитеттермен келісілгенін атап өтті. Азаматтардың алдын ала танысуы үшін тиісті ақпарат Құрылтайдың ресми сайтында орналастырылады.
Қоғамдық қабылдаудың жұмысын үйлестіруді Құрылтай депутаттары Константин Авершинге, Айжан Аймағановаға және Шолпан Кариноваға жүктеу ұсынылды.
Вице-спикердің айтуынша, қабылдаудың жұмысын үйлестіруге ұсынылған депутаттарды іріктеу кезінде олардың кәсіби тәжірибесі ескерілген. Константин Авершин Мәжіліс депутаты болған кезеңде Қоғамдық қабылдау жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру тәжірибесін жинақтаған. Айжан Аймағанованың құқық қорғау саласында, ал Шолпан Каринованың әлеуметтік салада мол кәсіби тәжірибесі бар.
Сонымен қатар, Құрылтай депутатының қабылдауына бірнеше тәсілмен жазылуға болады. Атап айтқанда, Құрылтайдың ресми сайты арқылы электрондық өтініш жолдау, жазбаша немесе қолма-қол өтініш беру, сондай-ақ Қоғамдық қабылдауға тікелей ауызша жүгіну қарастырылған.
Қоғамдық қабылдаудың жұмысын ағымдағы жылдың 14 қыркүйегінен бастау жоспарланып отыр.
Қорыта айтқанда, Қоғамдық қабылдаудың іске қосылуы азаматтардың Құрылтай депутаттарымен тікелей байланыс орнатуына және өздерін толғандырған мәселелер мен ұсыныстарын жеткізуіне мүмкіндік береді.
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