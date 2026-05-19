«Құр сөз болып қалмасын». Бектенов Нью-Йорк пен Токиоға тікелей рейс неге ашылмай жатқанын сұрады 

Астанадан 34 халықаралық бағыт бойынша рейстер орындалуда.

Үкіметтің баспасөз қызметі
Фото: Үкіметтің баспасөз қызметі

Қазақстан Токио мен АҚШ-қа тікелей әуе рейстерін ашуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов Көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтан жаңа халықаралық бағыттар бойынша сұрады.

Нью-Йорк, Токио және басқа да бағыттар бойынша жаңа тікелей рейс ашамыз деп көптен бері әңгіме қозғап жатырмыз. Әлі де нәтиже жоқ. Қандай шаралар қабылдап жатырсыздар? - деп сұрады Үкімет басшысы.

Көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың айтуынша, Токиоға тікелей рейсті биыл, ал АҚШ бағытын келесі жылы ашу жоспарланып отыр.

Токио бойынша осы жылдың 4 тоқсанында, ал АҚШ-қа келесі жылдың 2 тоқсанында рейстерді ашамыз, - дейді Сауранбаев.

Премьер-министр бұдан бөлек тағы қандай бағыттар бар екенін сұрады.

Басқа қандай бағыттар бар? - деді Бектенов.

Министрдің айтуынша, бүгінде Астанадан 34 халықаралық бағыт бойынша рейстер орындалып жатыр. Жыл соңына дейін тағы 5 бағыт ашу жоспарланған.

Басқа бағыттар бойынша 34 халықаралық бағыт Астанадан ұшуда. Жылдың аяғына дейін 5 бағытты ашамыз, - деді Көлік министрі.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстандық авиакомпаниялардың паркіне тағы 6 ұшақ қосылатыны айтылды

Сондай-ақ, Қатон-Қарағай, Зайсан және Кендірліде аэропорт салынып жатқаны хабарланды

Айта кетейік, Қазақстанда 4 жаңа халықаралық рейс ашылды.

 
 
 
 
 
