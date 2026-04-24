Қазақстанда пойыз билеттері күрт қымбаттауы мүмкін

Қарыз көлемі 3 трлн теңгеден асып, салаға қысым түсіріп отыр.

Бүгiн 2026, 11:06
©BAQ.KZ архиві
Фото: ©BAQ.KZ архиві

Қазақстан темір жолы шығынмен жұмыс істеп отыр, бұл жағдай тасымал бағасының айтарлықтай қымбаттауына әкелуі мүмкін. Сенатор Шәкәрім Бұқтұғұтов ҚТЖ-ның тариф саясаты мәселесін көтерді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Жоғары аудиторлық палатаның дерегіне сүйенсек, елдегі жүк айналымының шамамен 70%-ы өзіндік құнынан төмен тарифпен тасымалданады. Қазақстан ЕАЭО мен ТМД елдері арасында теміржол тарифтері ең төмен мемлекеттердің бірі саналады. Ал көрші елдерде дәл осындай тасымал құны 2–4 есе қымбат. ҚТЖ-ның жалпы қарызы жаңа несиелерді қосқанда 3 триллион теңгеден асып кеткен.

Бұл мәселені соза беру ҚТЖ-ның өзіне де, жалпы елдің транзиттік әлеуетіне де айтарлықтай теріс салдар әкелуі мүмкін, – деп ескертті депутат Сенатта өтіп жатқан парламенттік тыңдауда.

Бұқтұғұтовтың айтуынша, тарифтерді жедел реформалау қажеттігін бұған дейін ақпан айында өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі де тапсырған болатын.

Еске салайық, бұған дейін сенатор сондай-ақ Қазақстандағы магистральдық теміржол желісінің тозу деңгейі 57%-ға жеткенін сынға алған болатын. Теміржолдардың тек үштен бірінде ғана қос жол бар. Шамамен 60% станциялар мен айналма жолдар ұзын құрамды пойыздарға бейімделмеген. Ал желінің үштен екісінен астам бөлігі электрмен мүлдем қамтылмаған.

