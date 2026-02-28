Таяу Шығыстағы ахуал: ҚР СІМ "жедел желіні" іске қосты
Шет елдегі көмекке мұқтаж отандастарымыз елшіліктер мен консулдықтарға жедел байланысуға болады.
Таяу Шығыстағы ахуалдың ушығуына байланысты Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінің жедел байланыс және "жедел желі" нөмірлері іске қосылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Сыртқы істер министрлігі мәлімдеді.
ҚР Сыртқы істер министрлігі:
+7 (7172) 72 05 00 (Консулдық қызмет департаменті);
+7 (7172) 72 01 11 (кезекші дипломат);
Қазақстанның Ирандағы елшілігі (Тегеран қ.):
+98 21 2256 5933 (Елшіліктің кезекші нөмірі);
+98 936 208 4672 (ұялы телефон, WhatsApp);
Қазақстанның Горган қ. Бас консулдығы:
+98 912 298 0350 (ұялы телефон);
+98 173 252 0443 (жұмыс телефоны);
+7 701 771 34 01 (WhatsApp);
Қазақстанның Бендер-Аббас қ. Консулдығы:
+98 930 298 57 03 (ұялы телефон, WhatsApp);
Қазақстанның Иорданиядағы елшілігі:
+962 777 688 885;
Қазақстанның БАӘ-дегі елшілігі:
+971 50 508 5226;
+971 2 449 8778;
Қазақстанның Дубай қ. Бас консулдығы:
+971 50 570 1978;
Қазақстанның Сауд Арабиясындағы елшілігі:
+966 55 663 0177;
Қазақстанның Қатардағы елшілігі:
+974 50 649 955;
+974 51 000 733;
Қазақстанның Кувейттегі елшілігі:
+965 6704 2545;
Қазақстанның Ливандағы елшілігі:
+961 4 713 467;
+961 4 713 447;
Қазақстанның Бахрейндегі Бас консулдығы:
+973 3348 0890;
Қазақстанның Израильдегі елшілігі:
+972 (3) 503 78 85 (кезекші);
+972 54 878 4608 (ұялы телефон, WhatsApp);
+972 53 272 1815 (ұялы телефон, WhatsApp);
+7 701 731 4177 (WhatsApp).
