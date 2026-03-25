Қостанайда 17 жастағы жасөспірім бір аптадан бері іздестіріліп жатыр
Құқық қорғау органдары қала тұрғындарын бейжай қарамауға шақырады.
Қостанайда хабар-ошарсыз кеткен бала 19 наурыздан бері іздестіріліп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Полиция 19 наурыздан бастап 17 жастағы Владимир Орелді іздестіріп жатыр.
Іздестіру жұмыстары тәулік бойы жүріп жатыр. Оған полиция қызметкерлері, ТЖД бөлімшелері, құтқару бөлімшелері, жергілікті атқарушы органдардың өкілдері, сондай-ақ еріктілер жұмылдырылды. Іздестіру аумағы қаланың басым бөлігін және оған іргелес аумақтарды қамтиды. Жергілікті жерлерді шолу жұмыстары жүргізілуде, жасөспірімнің баруы мүмкін бағыттары тексеріліп, барлық нұсқалар мен келіп түскен ақпарат пысықталып жатыр. Сонымен қатар бару қиын аумақтар да тексерілуде, – деп мәлімдеді полиция департаменті.
Полиция қызметкерлері барлық жұмылдырылған қызметтердің іс-қимылдарын үйлестіріп, іздестіру жұмыстарының үйлесімді әрі жедел жүргізілуін қамтамасыз етті.
Құқық қорғау органдары қала тұрғындарын бейжай қарамауға шақырады.
Кәмелетке толмаған жасөспірімнің қайда жүргенін анықтауға көмектесетін кез келген ақпарат маңызды. Мұндай мәліметтерді "102" нөміріне дереу хабарлауды сұраймыз, – деп жазылған хабарламада.
Ең оқылған:
- Қазақстанда жаңа арзан ипотека бағдарламасы іске қосылады
- Күдікті – ірі кәсіпкер: Алматыдағы 3 адам қаза тапқан жантүршігерлік апатқа қатысты тың дерек шықты
- "Өзіне қол жұмсады" деп ойлаған: Ұйқыны жақсы көретін ақтаулық келіншек елді әбігерге салды
- Мемлекет басшысы қазақстандық спортшыға "Қазақстанның Еңбек ері" атағын беру туралы жарлыққа қол қойды
- Боксшы Қанат Ислам жаңа қызметке тағайындалды