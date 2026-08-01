Қостанай маңындағы жантүршігерлік жол апатынан екі адам қаза тапты
Қарсы бағытқа шыққан көлік бетпе-бет соқтығысып, екі адам қаза тауып, тағы төртеуі жарақат алды.
1 Тамыз 2026, 10:07
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