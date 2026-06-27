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  • Қорғаныс министрлігі Атырау аспанында ұшқан жойғыш ұшаққа қатысты түсініктеме берді

Қорғаныс министрлігі Атырау аспанында ұшқан жойғыш ұшаққа қатысты түсініктеме берді

Ведомствоның мәліметінше, әскери ұшақтың әуеге көтерілуі жоспарлы оқу-жаттығу ұшуына байланысты болған.

Бүгiн 2026, 18:52
АВТОР
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azh.kz Бүгiн 2026, 18:52
Бүгiн 2026, 18:52
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Фото: azh.kz

Атырау тұрғындары қала аспанында айналып ұшқан әскери жойғыш ұшақты байқады. Ұшақ түсірілген бейнежазбалар әлеуметтік желілерде жылдам тарап, қолданушылар арасында қызу талқыланды.

Оқиғаның мән-жайын Қазақстанның Қорғаныс министрлігі түсіндірді.

Ведомствоның мәліметінше, қала үстінде Қазақстан Әуе қорғанысы күштерінің Су-30СМ әскери ұшағы жоспарлы оқу-жаттығу ұшуын орындаған.

Қорғаныс министрлігі мұндай ұшулар ұшу құрамының даярлығын қамтамасыз ету мақсатында тұрақты түрде өткізілетінін атап өтті.

24 маусым күні Атырау қаласының үстінде Қазақстан Әуе қорғанысы күштерінің Су-30СМ ұшағы жоспарлы оқу-жаттығу ұшуын орындады. Мұндай ұшулар ұшу құрамының даярлығы аясында тұрақты түрде өткізіледі. Олар ұшқыштардың кәсіби дағдыларын сақтауға және авиациялық техниканы қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге қажет, – деп мәлімдеді министрліктің баспасөз қызметі.

Министрлік тұрғындарды алаңдамауға және тек ресми, тексерілген ақпаратқа ғана сенуге шақырды.

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