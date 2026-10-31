Қорғаныс министрлігі әскери қызметшілерді тамақтандыруды ұйымдастыру жөнінде конкурс өткізеді
31 Қазан 2026, 12:27
БӨЛІСУ
31 Қазан 2026, 12:2731 Қазан 2026, 12:27
35Фото: Қорғаныс министрлігі
Қорғаныс министрлігі 2027–2028 жылдарға Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің жеке құрамын тамақтандыру қызметтерін ұйымдастыру бойынша мемлекеттік сатып алу конкурсын өткізуді жоспарлап отыр.
Мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңында көзделген ережелерге сай, конкурс тәсілімен жүзеге асырылады.
Конкурсты ұйымдастырушы – Қорғаныс министрлігінің Мемлекеттік сатып алу орталығы.
Жоспарланған сатып алу жөніндегі ақпарат мемлекеттік сатып алу веб-порталында жарияланады.
Ең оқылған:
- Шымкенттен Түркияға 227 млн теңгенің алтынын алып кетпек болғандар іздестіріліп жатыр
- Денсаулық сақтау министрлігі дәрігер қабылдауына жазылуды жеңілдетуді тапсырды
- Үйің мен көлігің болса, жәрдемақы алмайсың ба? Экономист түсіндірді
- Үйде қай уақытқа дейін шулауға болады және тыныштықты бұзғандарға қандай айыппұл салынады?
- Өзін-өзі өртеп жіберді: Семейде ер адам қайтыс болды