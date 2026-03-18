Қолайсыз ауа райы: Павлодар облысында жол жабылды

Жолды 2026 жылы 19 наурыз сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

Кеше 2026, 23:54
depositphotos.com Кеше 2026, 23:54
Кеше 2026, 23:54
Фото: depositphotos.com

"ҚазАвтоЖол" Павлодар облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 18 наурыз сағат 23:15-те ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі: 

- «Қалқаман — Баянауыл — Үміткер — Ботақара» автожолының 0 — 137 шақырым аралығы (Қалқаман ауылы — Баянауыл ауылы); 

- «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 0 — 152 шақырым аралығы (Павлодар қаласы — РФ шекарасы). 

Жолды 2026 жылы 19 наурыз сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

Ең оқылған:

