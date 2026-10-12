ҚМА Перизат Қайраттың туыстарының Дубайдағы мүлкіне қатысты мәлімдеме жасады
Дубайдағы пәтерлер кімдікі? ҚМА ресми жауап берді.
Перизат Қайраттың туыстары Дубайдағы жылжымайтын мүлікті ол жымқырған ақшаға сатып алды деген ақпарат расталмады. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Анонимді Telegram арналарының бірінде сотталған Перизат Қайраттың туыстарына Дубайда бірнеше пәтер тиесілі екені туралы ақпарат жарияланды.
Бұған дейін Қаржылық мониторинг агенттігі аталған адамдардың жылжымайтын мүлікті Перизат Қайраттың қылмыстық жолмен тапқан ақшасына сатып алуы мүмкін деген болжамды тексерген.
Алайда бұл болжам расталмады.
Тергеу барысында барлық қаржылық операциялар жан-жақты талданып, жымқырылған ақшаны заңдастырудың бүкіл тізбегі анықталды.
Перизат Қайрат қайырымдылыққа жиналған ақшаны иемденіп, оны автокөліктер мен пәтерлер сатып алуға, пәтерлерді жөндеуге және жиһазбен жабдықтауға, қымбат брендтердің киім-кешегі мен әшекей бұйымдарына, бизнес-класпен ұшуға, сәнді қонақүйлерде тұруға, мейрамханалар мен ойын-сауық орындарына жұмсаған. Ал А. отбасы мүшелерімен қандай да бір қаржылық есеп айырысу жүргізгені анықталған жоқ. Оның үстіне, жарияланымдарда аталған жылжымайтын мүлік 2011-2019 жылдары, яғни «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» қоры құрылғанға және Перизат Қайрат қылмыстық әрекетке кіріскенге дейін сатып алынған. Жалпы, А. ерлі-зайыптылары 20 жылдан астам уақыт бойы жылжымайтын мүлік сатып алып, қайта сатумен айналысып келеді. Олар Перизат Қайрат пен оның анасынан бөлек тұрып, кәсіпкерлік қызметін де дербес жүргізген, - деп хабарлады ҚМА баспасөз қызметі.
ҚМА мәлім еткендей, қылмыстық-процестік кодекстің 161-бабына сәйкес, мүліктің қылмыстық жолмен алынғанын растайтын дәлелдер болған жағдайда ғана оны бұғаттауға және тәркілеуге жол беріледі.
Күдіктілермен туыстық байланысы бар деген себептің өзі адамды қылмыстық жауапқа тартуға және мүлкін тәркілеуге заңды негіз бола алмайды.
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