"Қазцинктегі" жарылыс: Тергеу нәтижесі маусымда жарияланады
Вице-министр Ербол Тұяқбаев тексеруге қазақстандық ғалымдар тартылғанын айтты.
Қазцинк кәсіпорнындағы адам өліміне әкелген жарылысқа қатысты тергеу жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Ербол Тұяқбаев айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның сөзінше, жарылыстың нақты себебін анықтау үшін тергеуге отандық жоғары оқу орындарының ғалымдары тартылған.
Тергеу жүріп жатыр. Бұл мәселеге жан-жақты қарап отырмыз. Жарылыстың қалай болғанын түсіну үшін университет ғалымдарын тарттық. Нәтижесін міндетті түрде БАҚ-та жариялаймыз, – деді Тұяқбаев Мәжіліс кулуарында.
Вице-министрдің айтуынша, тергеу нәтижесі маусым айында белгілі болуы мүмкін.
Сонымен қатар ол тексеру аяқталғаннан кейін қорытынды ресми түрде қоғамға жария етілетінін айтты.
Еске сала кетейік, 5 мамыр күні таңертең Өскемендегі кәсіпорын аумағында жарылыс болып, өрт шыққанын жаздық.
