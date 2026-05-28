"Қазцинктегі" жарылыс: Тергеу нәтижесі маусымда жарияланады

Вице-министр Ербол Тұяқбаев тексеруге қазақстандық ғалымдар тартылғанын айтты.

Фото: ТЖМ

Қазцинк кәсіпорнындағы адам өліміне әкелген жарылысқа қатысты тергеу жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Ербол Тұяқбаев айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Оның сөзінше, жарылыстың нақты себебін анықтау үшін тергеуге отандық жоғары оқу орындарының ғалымдары тартылған.

Тергеу жүріп жатыр. Бұл мәселеге жан-жақты қарап отырмыз. Жарылыстың қалай болғанын түсіну үшін университет ғалымдарын тарттық. Нәтижесін міндетті түрде БАҚ-та жариялаймыз, – деді Тұяқбаев Мәжіліс кулуарында.

Вице-министрдің айтуынша, тергеу нәтижесі маусым айында белгілі болуы мүмкін.

Сонымен қатар ол тексеру аяқталғаннан кейін қорытынды ресми түрде қоғамға жария етілетінін айтты.

Еске сала кетейік, 5 мамыр күні таңертең Өскемендегі кәсіпорын аумағында жарылыс болып, өрт шыққанын жаздық.

