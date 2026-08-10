Қазақстанның жаңа Конституциясы күшіне енгеніне бір айдан асты: Не өзгерді?
Қазақстанның жаңа Конституциясы күшіне енгеніне бір айдан асты. Ол 2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдумда қабылданып, 1 шілдеде күшіне енді. Осы күнге дейін билік заңнамалық реформаның алғашқы кезеңін аяқтады: бес жаңа конституциялық заң қабылданып, 15 кодекс пен 51 заң Негізгі заңға сәйкестендірілді. Алайда бұл жұмыс мұнымен аяқталған жоқ. Мемлекеттік органдар салалық заңнама мен заңға тәуелді актілерді қайта қарауды жалғастырып жатыр. BAQ.KZ тілшісі жаңа Конституция күшіне енгеннен кейін қандай өзгерістер болғанын және алда қандай реформалар күтіп тұрғанын саралап көрді.
1 шілдеден бастап не өзгерді?
Жаңа Конституция 2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдумда қабылданды. Негізгі заңның 94-бабына сәйкес, ол 1 шілдеде күшіне енді. Осы сәттен бастап Қазақстанның бұрынғы Конституциясының қолданысы тоқтатылды.
Дәл осы күннен бастап 1995 жылғы Конституцияға сәйкес құрылған Парламенттің де өкілеттігі тоқтады. Жаңа Конституция Қазақстанның бір палаталы жоғары өкілді орган – Құрылтайға көшуін көздейді.
Алайда Құрылтайдың өзі әзірге жасақталған жоқ. 1 шілдеде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев оның депутаттарын сайлауды 2026 жылғы 23 тамызға тағайындау туралы Жарлыққа қол қойды. Сайлауды әзірлеу мен өткізуді ұйымдастыру Орталық сайлау комиссиясына жүктелді. Осылайша, заң шығарушы биліктің жаңа моделі Конституция мен заңдарда бекітілді. Алайда ол Құрылтайдың алғашқы құрамы жасақталғаннан кейін ғана толыққанды жұмыс істей бастайды.
Қанша заң өзгертілді?
Заңнаманы жаңа Конституция күшіне енетін күнге бейімдеу жұмысы референдумнан кейін бірден басталды. 17 наурызда Президент «2026 жылғы 15 наурызда қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Жарлыққа қол қойды. Үкіметке, орталық және жергілікті мемлекеттік органдарға нормативтік құқықтық актілерді жаңа Негізгі заңға сәйкестендіру жөнінде шаралар қабылдау тапсырылды. 1 шілдеге қарай бұл жұмыстың алғашқы кезеңі аяқталды. Әділет министрі Ерлан Сәрсембаевтың ресми мәліметіне сәйкес, бірінші кезең аясында бес дербес конституциялық заң қабылданып, 15 кодекс пен 51 заң жаңа Конституцияға сәйкестендірілді.
Бес жаңа конституциялық заңға Президент 5 маусымда қол қойды. Олар:
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы»;
«Қазақстан Республикасының Құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы»;
«Қазақстан Халық Кеңесі туралы»;
«Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы»;
«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы».
Бес құжаттың барлығы Президенттің ресми сайтында жарияланды.
Бұдан бөлек, 11 маусымда қолданыстағы заңнаманы жаңа Конституцияға сәйкестендіру, сондай-ақ сайлау, прокуратура және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейтін жеке конституциялық заң мен заңға қол қойылды.
Яғни Конституция күшіне енген сәтке дейін жаңа мемлекеттік басқару жүйесін іске қосуға қажетті негізгі нормативтік база қалыптастырылды. Алайда бұл елдегі бүкіл заңнаманы қайта қарау аяқталды дегенді білдірмейді.
Құрылтай заңмен бекітілді, бірақ әлі жұмысын бастаған жоқ
Реформаның негізгі бағыттарының бірі – бір палаталы Құрылтай құру.
«Қазақстан Республикасының Құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Конституциялық заң 5 маусымда қабылданып, 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді. Құжат Құрылтайды Қазақстан Республикасының заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді орган ретінде айқындайды.
Бұл заң күшіне енген соң бұрынғы «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Конституциялық заң мен «Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы» заңның күші жойылды.
Алайда іс жүзінде Құрылтай сайлау өтіп, оның алғашқы құрамы жасақталғаннан кейін жұмысын бастайды.
Конституцияның өтпелі ережелеріне сәйкес, бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың алғашқы сессиясы ашылғаннан кейін жаңа мемлекеттік институттарды қалыптастырудың келесі кезеңі басталады.
Вице-президент Құрылтай құрылғаннан кейін тағайындалады
Жаңа Конституция мемлекеттік билік жүйесіне Қазақстан Республикасының Вице-президенті лауазымын енгізді.
1 шілдеден бастап қолданысқа енген «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» Конституциялық заң Президентпен қатар Вице-президенттің де құқықтық мәртебесін реттейді. Алайда Вице-президент әзірге тағайындалған жоқ. Конституцияға сәйкес, оны Президент Құрылтай депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен білдірілген келісімімен тағайындайды.
Өтпелі ережелерде нақты мерзім де белгіленген: Президент бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың алғашқы сессиясы ашылған күннен бастап екі ай ішінде Вице-президентті тағайындауға тиіс. Сондықтан жаңа мемлекеттік жүйенің бұл институты да сайлаудан және Құрылтай өз жұмысын бастағаннан кейін іске қосылады.
Конституциялық Сот, ОСК және Жоғары аудиторлық палата да Құрылтайды күтеді
Бірқатар өзге мемлекеттік орган үшін де өтпелі кезең қарастырылған. Конституцияның 95-бабына сәйкес, Конституциялық Соттың төрағасы мен судьялары бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың алғашқы сессиясы ашылғаннан кейін екі ай ішінде тағайындалуға тиіс. Жаңа құрам жасақталғанға дейін қазіргі Конституциялық Соттың төрағасы мен судьялары өз өкілеттігін жалғастыра береді.
Дәл осындай мерзім Орталық сайлау комиссиясы мен Жоғары аудиторлық палатаның жаңа құрамын қалыптастыруға да белгіленген. Оған дейін ОСК мен Жоғары аудиторлық палатаның қазіргі төрағалары мен мүшелері өз міндеттерін атқаруды жалғастырады.
Осылайша, жаңа Конституция бұл институттарды қалыптастыру тәртібін қазірдің өзінде өзгертті. Алайда жаңа модельге толық көшу Құрылтай жасақталғаннан кейін жүзеге асады.
Қазақстан Халық Кеңесіне қатысты не өзгерді?
Тағы бір өзгеріс Қазақстан Халық Кеңесіне қатысты. «Қазақстан Халық Кеңесі туралы» Конституциялық заң 5 маусымда қабылданып, 1 шілдеде күшіне енді. Сол күннен бастап «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» заңның күші жойылды.
Үкіметтің хабарлауынша, осыған байланысты Президенттің Қазақстан Халық Кеңесінің Хатшылығын құру туралы Жарлығына қол қойылған. Сонымен қатар этносаралық қатынастар мен қоғамдық келісімді дамытудың жаңа тұжырымдамасын әзірлеу басталды.
Ал Қазақстан Халық Кеңесінің өзін қалыптастыру институционалдық өзгерістердің жеке кезеңі ретінде жүзеге асырылады.
Заңдарды өзгерту жұмысы жалғасып жатыр
Жаңа Конституция күшіне енгеннен кейін бір айдан астам уақыт өткендегі негізгі қорытынды – заңнамалық реформа әлі аяқталған жоқ.
Үкіметтің өзі 1 шілдеге дейін атқарылған жұмысты конституциялық реформаның бірінші кезеңі деп атап отыр.
Бұл қабылданған заңдар пакеті жаңа Конституцияға өтуді қамтамасыз еткенін білдіреді. Ал заңнаманы оның нормаларына одан әрі сәйкестендіру жұмысы жалғасуда.
Бұл жұмыстың ауқымын Мәдениет және ақпарат министрлігінің мысалынан көруге болады. Ведомствоның ресми мәліметінше, конституциялық өзгерістерге байланысты Ұлттық архив қоры және архивтер, қоғамдық кеңестер және ақпаратқа қол жеткізу мәселелеріне қатысты үш заңға қазірдің өзінде түзетулер енгізілген. Тағы 18 заңға өзгерістер әзірленіп жатыр. Олар сөз бостандығы мен ақпарат тарату, діни ұйымдардың қызметі, бейбіт жиналыстар өткізу, волонтерлік қызметті қолдау, қайырымдылық, мәдениет, кинематография және жаңа Конституциядан туындайтын өзге де мәселелерді қамтиды.
Бұл – мемлекеттік органдар жүргізіп жатқан жұмыстың бір бағыты ғана. Конституцияның өзінде Үкімет, орталық және жергілікті мемлекеттік органдар нормативтік құқықтық актілерді Негізгі заңға сәйкестендіру үшін қажетті шараларды қабылдауға тиіс екені тікелей жазылған. Ал бұрын қолданылған заңдар мен басқа да нормативтік құқықтық актілер жаңа Конституцияға қайшы келмейтін бөлігінде қолданыла береді. Сондықтан 1 шілдеден бастап Қазақстанның бүкіл заңнамасы толық қайта жазылды деу дұрыс емес. Бұл күнге дейін билік Конституцияны күшіне енгізуге қажетті алғашқы кезеңді аяқтады. Ал салалық заңдар мен заңға тәуелді актілерді өзгерту жұмысы әлі жалғасып жатыр.
Бір айда нақты не іске қосылды?
Жаңа Конституция күшіне енген алғашқы айдың өзінде бірнеше іргелі өзгеріс болды. Бұрынғы Парламенттің өкілеттігі тоқтады, Құрылтай заң жүзінде құрылып, оның қызметін реттейтін жеке конституциялық заң қабылданды. Президент, Қазақстан Халық Кеңесі, астана мәртебесі және әкімшілік-аумақтық құрылыс туралы жаңа конституциялық заңдар күшіне енді. Сонымен қатар 15 кодекс пен 51 заң Негізгі заңға сәйкестендірілді. Сонымен бірге өтпелі кезең әлі жалғасып жатыр. Құрылтай депутаттарын сайлау алда тұр, Вице-президент әзірге тағайындалған жоқ, ал бірқатар конституциялық органның құрамын жаңарту бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың жұмысын бастауымен байланысты. Бұған қоса мемлекеттік органдар салалық заңнамаға енгізілетін жаңа өзгерістерді әзірлеп жатыр.
Келесі негізгі дата – 2026 жылғы 23 тамыз. Дәл осы күні Құрылтай депутаттарының сайлауы өтеді. Жаңа өкілді орган қалыптасқаннан кейін Конституцияда көзделген мемлекеттік жүйені қайта құрудың келесі кезеңі басталады.
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