Қазақстанның құрылыс саласы қарқын алып келеді: 2026 жылғы жаңа жобалар мен өсім
2026 жылы құрылыс саласы ұлттық экономиканың негізгі қозғаушы күштерінің бірі ретіндегі рөлін сақтап, тұрғын үй құрылысы мен инфрақұрылымдық жобалардың көлемін арттырып келеді.
8 Тамыз 2026, 09:46
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