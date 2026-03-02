Қазақстанның Оқу-ағарту министрі Ирандағы оқушы қыздардың қазасына қатысты пікір білдірді
Министр бұл оқиғаны бүкіл адамзат үшін орны толмас қайғы деп атап өтті.
Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова Иранда мектепке жасалған зымыран соққысы салдарынан оқушы қыздардың қаза табуы туралы ақпаратқа байланысты пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Иранда болған қайғылы оқиға – 160 оқушы қыздың қаза тапқаны туралы суық хабар мені терең күйзеліске түсірді, – деп жазды ол.
Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, бейбіт өмірде білім алып, болашаққа қадам басуы тиіс балалардың қаза табуы – аса ауыр қасірет.
Балалардың бейбіт уақытта қаза табуы – бүкіл адамзат үшін орны толмас қайғы, – деп атап өтті министр.
Сондай-ақ ол кәмелетке толмағандардың қақтығыстар мен саяси текетірестердің құрбаны болмауы тиіс екенін айтты.
Балалар ешқашан қандай да бір қақтығыстардың, қақтығыс пен саяси қарсыластықтың құрбаны болмауы керек, – деді ол.
Министр Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың халықаралық дағдарыстарды бейбіт, дипломатиялық жолмен шешу жөніндегі ұстанымын да еске салды.
Мемлекет басшысы халықаралық мәселелерді әрдайым бейбіт, дипломатиялық жолмен шешу қажеттігін атап көрсетіп келеді, – делінген жазбада.
Құттықтау емес, үндеу сипатындағы мәлімдемесінің соңында Жұлдыз Сүлейменова қаза тапқан балалардың ата-аналары мен жақындарына көңіл айтты.
Қаза тапқан ирандық балалардың ата-аналары мен жақындарына қайғыра көңіл айтамын, – деп жазды министр.
Еске салсақ, БҰҰ жанындағы Иран Ислам Республикасының Тұрақты өкілі Амир Саид Иравани мәлімдегендей, АҚШ пен Израиль әскери операциясы нәтижесінде Хормозган провинциясының Минаб қаласындағы мектепке соққы беріліп, 100-ден астам бала қаза тапқан.
