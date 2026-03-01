Ирандағы шабуыл: мектепте қаза тапқан балалар саны 100-ден асты
Бейбіт тұрғындар арасында жазықсыз құрбандар саны артып келеді.
Бүгiн 2026, 05:00
126Фото: Abbas Zakeri/ Mehr News Agency via AP
БҰҰ жанындағы Иран Ислам Республикасының Тұрақты өкілі Амир Саид Иравани мәлімдегендей, АҚШ пен Израиль әскери операциясы нәтижесінде Хормозган провинциясының Минаб қаласындағы мектепке соққы беріліп, 100-ден астам бала қаза тапқан, деп хабарлайды BAQ.KZ.
«Көптеген азаматтық тұрғын үйлерден басқа, агрессорлар мектепке соққы беріп, жүзден астам баланы өлтірді. Бейбіт тұрғындар арасында жазықсыз құрбандар саны артып келеді», – деді Амир Саид Иравани БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің шұғыл отырысында.
БҰҰ деректеріне сәйкес, бейбіт тұрғындар арасындағы қаза тапқандар мен жарақат алғандар саны күн сайын артуда. Бұл оқиға халықаралық қауымдастыққа адам құқықтарын қорғау және қақтығысты дипломатиялық жолмен тоқтату қажеттілігін тағы бір мәрте еске салады.
