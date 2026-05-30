Лаоста су басқан үңгірден 10 күннен кейін төрт адам құтқарылды
20 мамырдағы кенет болған тасқыннан кейін үңгірге кіреберістер жабылып қалған.
Бүгiн 2026, 18:51
Бүгiн 2026, 18:51
36Фото: Report
Лаоста құтқарушылар су басқан үңгірде 10 күн қамалып қалған төрт ер адамды аман алып шықты.
Шетелдік БАҚ мәліметінше, оқиға елдің орталық бөлігіндегі Сайсомбун провинциясында болған. Ауылдың жеті тұрғыны алтын іздеу үшін тар жерасты туннельдеріне кірген.
20 мамыр күні кенеттен болған тасқын салдарынан үңгірдің кіреберістері жабылып қалып, адамдар сыртқа шыға алмай қалған.
Бұған дейін тағы бір адамның табылғаны хабарланған еді. Соңғы мәлімет бойынша, екі ер адам әлі де із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Құтқару-іздестіру операциясы жалғасып жатыр.
