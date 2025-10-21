Қазақстанның көлік жүйесі: Транзит өсіп, инфрақұрылым жаңарып жатыр

2025 жылдың алғашқы 8 айында Қазақстан халықаралық логистикадағы басты қатысушы ретіндегі позициясын одан әрі нығайтып келеді. Осы кезеңде транзиттік тасымал көлемі 22,8 миллион тоннаны құрады. 2023-2024 жылдардағы көрсеткіштермен салыстырғанда, биылғы нәтижелер бір реттік серпіліс емес, шетелдік жүк жөнелтушілердің қазақстандық бағыттарға деген тұрақты қызығушылығын дәлелдейді. Толығырақ BAQ.KZ материалында.
Автожол желісін дамыту – ең ауқымды бағыттардың бірі
Биыл жол құрылысы мен жөндеу жұмыстары 13 мың шақырым трассада жүргізіліп жатыр. Бұл бірнеше халықаралық бағыттың ұзындығына тең. Оның ішінде 6,1 мың шақырым жол жыл соңына дейін пайдалануға беріледі.
Негізгі назар «Орталық–Оңтүстік» және «Батыс–Шығыс» дәліздеріне аударылған. Олар ел өңірлерін шекаралармен байланыстырып, транзиттік тізбектің негізін құрайды.
Теміржол саласы жүйелі жаңаруда
Жүк тасымалы көлемі 231 миллион тоннаға жетіп, өткен жылмен салыстырғанда 4%-ға артты. «Достық–Мойынты» бағытында ұзындығы 836 шақырым болатын екінші желі іске қосылды. Бұл жүктемені азайтып, контейнерлік пойыздардың қозғалысын жеделдетеді.
Сонымен қатар ұзындығы 323 шақырым болатын «Қызылжар–Мойынты» жаңа теміржол желісінің құрылысы басталды. Өткізу қабілетін арттыру үшін АҚШ, Франция және Қытай компанияларынан 775 локомотив жеткізуге келісімшарт жасалды, сондай-ақ 2,7 мың контейнерлік фитингтік платформа сатып алынды.
Инфрақұрылымдық жаңғырту тек магистральдарда емес, вокзалдарда да жүріп жатыр
Қазақстанда 124 теміржол вокзалы жаңартылуда. Бұл жаңғырту ірі көлік тораптарын да, өңірлік маңызы бар шағын станцияларды да қамтиды. Билік өкілдерінің айтуынша, басты назар ғимараттарды жөндеумен қатар, цифрлық шешімдерді енгізу мен қызмет сапасын арттыруға бағытталған.
Әуе қатынасы да дамып келеді
Қазір Қазақстанның әуе паркінде 105 ұшақ бар, олар аптасына 842 рейс орындайды және 144 бағыт бойынша ұшады. Маршруттар желісінің кеңеюі ел ішіндегі және халықаралық көлік орталықтарымен тұрақты әуе байланысын қамтамасыз етіп, Қазақстанның транзиттік торап ретіндегі рөлін күшейтеді.
Теңіз тасымалы
Теңіз логистикасы, әсіресе контейнерлік тасымал сегментінде, ең жоғары өсім көрсетіп отыр. Порттар арқылы өткен жүк көлемі 6 миллион тоннаға жетіп, өткен жылмен салыстырғанда 9%-ға артты. Контейнерлік тасымал көлемі бір жылда 33%-ға өскен.
Ақтау портында контейнерлік хабтың бірінші кезектегі құрылыс кешенінің алғашқы бөлігі іске қосылды. Бұл жоба Каспий бағыты бойынша өсудің негізгі нүктелерінің бірі ретінде қарастырылып отыр, өйткені ол дәстүрлі транзиттік дәліздерді айналып өтетін баламалы бағыттардың маңызды бөлігіне айналған.
Жалпы алғанда, осы жобалардың жиынтығы көлік жүйесінің дамуы нүктелік емес, кешенді түрде – автокөлік, теміржол, әуе және теңіз бағыттарында қатар жүзеге асып жатқанын көрсетеді. Қазақстан іс жүзінде ұзақмерзімді перспективаға арналған бірыңғай логистикалық платформаны қалыптастырып келеді.