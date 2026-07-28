Қазақстанның екі балуаны U17 әлем чемпионатының жартылай финалына шықты
Алғаш болып бозкілемге грек-рим күресінің балуандары шықты.
28 Шілде 2026, 05:10
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28 Шілде 2026, 05:1028 Шілде 2026, 05:10
141Фото: olympic.kz
27 шілдеде, Әзербайжанның Баку қаласында күрес түрлерінен U17 жас санатында әлем чемпионаты басталды.
Алғаш болып бозкілемге грек-рим күресінің балуандары шықты.
48 келіге дейінгі салмақта Әли Алмас ширек финалда қырғызстандық Абдышукур Дурусалиевті жеңді. Енді отандасымыз 1/2 финалда армениялық Арарат Аветисянмен белдеседі.
Сондай-ақ Дияр Аманәлі 55 келіге дейінгі салмақтың ширек финалында Георгий Кеделидзені жеңді. Осылайша жартылай финалда болгариялық Данимир Йордановпен күш сынасады.
Айта кетейік, жартылай финалдық бәсекелер бүгін өтеді.
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