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  • Қазақстанның екі балуаны U17 әлем чемпионатының жартылай финалына шықты

Қазақстанның екі балуаны U17 әлем чемпионатының жартылай финалына шықты

Алғаш болып бозкілемге грек-рим күресінің балуандары шықты.

28 Шілде 2026, 05:10
АВТОР
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olympic.kz 28 Шілде 2026, 05:10
28 Шілде 2026, 05:10
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Фото: olympic.kz
27 шілдеде, Әзербайжанның Баку қаласында күрес түрлерінен U17 жас санатында әлем чемпионаты басталды.

Алғаш болып бозкілемге грек-рим күресінің балуандары шықты.

48 келіге дейінгі салмақта Әли Алмас ширек финалда қырғызстандық Абдышукур Дурусалиевті жеңді. Енді отандасымыз 1/2 финалда армениялық Арарат Аветисянмен белдеседі.

Сондай-ақ Дияр Аманәлі 55 келіге дейінгі салмақтың ширек финалында Георгий Кеделидзені жеңді. Осылайша жартылай финалда болгариялық Данимир Йордановпен күш сынасады.

Айта кетейік, жартылай финалдық бәсекелер бүгін өтеді.

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