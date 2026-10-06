Қазақстанның алты өңірінде жүргізушілерге қар жауатыны туралы ескерту жасалды
Қазақстанның 6 өңірінде республикалық трассаларда жаңбыр мен қар жауады.
Синоптиктердің 6 қазанда алты өңірдің республикалық трассаларында жаңбыр мен қар жауады деген болжауына байланысты «ҚазАвтоЖол» жүргізушілерден жылдамдық режимін азайтуға шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жауын-шашын Ақмола, Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Солтүстік Қазақстан облыстарына, сондай-ақ Жетісу облысына әсер етеді. Бұл өңірлердің жолдарында жаңбыр бірте-бірте қарға ұласады.
«ҚазАвтоЖол» жүргізушілерден сапарларды жоспарлау кезінде ауа райын ескеруді және рұқсат етілген жылдамдықты шамадан тыс асырмауды сұрайды.
«Жүргізушілерден жылдамдық режимі мен қауіпсіздік ережелерін сақтауды, сондай-ақ жолдағы ауа райы жағдайының нашарлауын ескеруді сұраймыз», – делінген ұлттық компанияның үндеуінде.
Сондай-ақ жүргізушілерге қашықтықты сақтау, кенеттен маневр жасаудан аулақ болу және ұзақ жолға шығар алдында автокөліктің жағдайын алдын ала тексеру ұсынылады.
Айта кетейік, бұған дейін Қазгидромет өкілдері Қазақстанда ауа райы күрт бұзылып, өңірлерде қар аралас жауын-шашын түсетінін хабарлады.
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