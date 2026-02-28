Қазақстаннан Таяу Шығысқа ұшатын бірқатар әуе рейсі тоқтатылды
Оған Ирандағы геосаяси жағдай себеп болып отыр.
Бүгiн 2026, 15:05
155Фото: pixabay.com
Ирандағы соғыс салдарынан Қазақстаннан Таяу Шығыс елдеріне жоспарланған бірнеше әуе рейсі тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
28 ақпанда Иран әуе кеңістігінің жабылуына және өңірдегі тұрақсыз жағдайға байланысты мынадай өзгерістер енгізілді. KC263 Алматы – Медина, KC897 Алматы – Дубай, KC653 Алматы – Доха, сондай-ақ KC205 және KC207 Астана – Дубай рейстері ұшып шыққан әуежайларына кері қайтып жатыр. KC899 Алматы – Дубай рейсі Дели қаласына бағытталды, ал FlyArystan әуе компаниясының FS7617 Ақтау – Дубай рейсі қосалқы әуежайға қонды. 28 ақпанға жоспарланған Таяу Шығыс бағытындағы өзге рейстердің барлығы тоқтатылды, - деп мәлімдеді Air Astana әуе компаниясы.
Еске салайық, Дональд Трамп АҚШ Иранға қарсы ауқымды әскери операцияны бастағанын мәлімдеді.
