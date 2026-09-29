Қазақстаннан Қытайға астық экспорты 34%-ға өсті
Еліміз Орталық Азияға астық тасымалын 37%-ға арттырды, ал Ауғанстанға экспорт 4,4 есеге көбейді.
2026 жылдың алғашқы сегіз айында теміржол арқылы 9,3 млн тонна астық тасымалданды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13%-ға көп. Бұл туралы 29 қыркүйекте Үкімет отырысында Көлік вице-министрі Жәнібек Тайжанов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, тасымалданған астықтың 7,2 млн тоннасы экспортқа шығарылса, 2,1 млн тоннасы ел ішінде тасымалданған.
Негізгі бағыттар бойынша да тасымал көлемінің өскені байқалады. Орталық Азия елдеріне тасымал 37%-ға артты. Қытайға тасымал көлемі 34%-ға өсті. Ресей порттары арқылы, соның ішінде Балтық және Қара теңіз бағыттарында тасымал көлемі 9%-ға артты, – деді Жәнібек Тайжанов.
Вице-министрдің мәліметінше, Ауғанстанға астық тасымалдау көлемі 4,4 есе өсіп, 655 мың тоннаға жеткен.
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