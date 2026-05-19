Қазақстанға мемлекеттік сапармен Кения президенті келді

Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Кения Республикасының Президенті Уильям Руто Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді.

Ертең жоғары деңгейдегі келіссөздер барысында екі елдің сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығын дамыту перспективасы талқыланады. Сонымен қатар бірқатар құжатқа қол қойылады деп жоспарланып отыр.

Бұған дейін Қазақстанға мемлекеттік сапармен Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған келіп-кеткен еді.

