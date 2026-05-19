Қазақстанға мемлекеттік сапармен Кения президенті келді
Бүгiн 2026, 18:22
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 18:22Бүгiн 2026, 18:22
96Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Кения Республикасының Президенті Уильям Руто Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді.
Ертең жоғары деңгейдегі келіссөздер барысында екі елдің сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығын дамыту перспективасы талқыланады. Сонымен қатар бірқатар құжатқа қол қойылады деп жоспарланып отыр.
Бұған дейін Қазақстанға мемлекеттік сапармен Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған келіп-кеткен еді.
Ең оқылған:
- "Үйде тамақ та, жағдай да жоқ": Атыраудағы сотта Мейрамгүлдің өліміне қатысты дерек айтылды
- Ақтөбелік мұғалім мектеп басшылығынан бес жыл бойы қысым көргенін мәлімдеді
- ҰБТ-2026-да рекордтық нәтиже тіркелді: Ең жоғары балл қанша?
- 100 жолаушының 40-ы "қоян": Автобусқа мінген бойда төлем жасамағандар жазаланады
- 2026 жылы құрбандыққа шалынатын мал қанша тұрады?