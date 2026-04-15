Қазақстандықтарға қосымша өмірлік зейнетақы төленеді: 5,8 млн адамның шотына 951 млрд теңге түсті
Зейнетақыға миллиардтар аударылды.
Қазақстандықтарға қосымша өмірлік зейнетақы төленеді. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлім етті.
Жұмыс беруші есебінен төленетін қосымша өмірлік зейнетақы миллиондаған қазақстандыққа қолжетімді болуда.
Қазақстанда зейнетақы жүйесін дамыту жұмыстары жалғасуда. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ) қызметкерлердің болашақтағы әлеуметтік қорғалуын күшейтетін маңызды тетікке айналды. Оның басты ерекшелігі – болашақ зейнетақы жинақтары қызметкердің ағымдағы жалақысын азайтпай, толықтай жұмыс беруші тарапынан бағытталуында, - деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.
Министрліктен хабарлағандай, бұл норма әрбір жұмыс істейтін қазақстандық, әсіресе жас буынның сенімді «қаржылық қорының» болуы үшін енгізілген.
Енді азаматтардың болашақ зейнетақысы үш көзден: мемлекеттік базалық төлем, БЖЗҚ-дағы жекежинақтар және жұмыс берушіден келетін қосымша «шартты-жинақтаушы» бөліктен құралады. Мұндай тәсіл жұмыскерлерге қосымша зейнетақы төлемдерін өмір бойы алу мүмкіндігін береді. Бұл әсіресе, 1975 жылғы 1 қаңтардан кейін туған азаматтар үшін маңызды, себебі олардың зейнетақы капиталы аударымдардың тұрақтылығына және жүйеге қатысуына тікелей байланысты, - делінген хабарламада.
Еңбек министрлігі ұсынған мәліметтерге сәйкес, 2026 жылы мұндай жарналардың мөлшерлемесі жұмыскер табысының 3,5%-н құрайды. Жүйе кезең-кезеңімен енгізілуде: 2028 жылға қарай ол 5% мақсатты көрсеткішке жетеді.
Аталған тетік тиімділігі биылғы жылдың өзінде байқалып отыр. 2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша жұмыс берушілер 5,8 млн қызметкерді қосымша зейнетақы құқығымен қамтамасыз етті. Жыл басынан бері азаматтардың шоттарына 951 млрд теңге аударылды. Сонымен қатар мемлекет бизнес мүддесін де ескерді. Салық кодексіне сәйкес, жұмыс берушілердің ЖМЗЖ төлеуге жұмсаған шығындары корпоративтік табыс салығын есептеу кезінде шегеріледі. Бұл жұмыс берушілерді ашық әлеуметтік саясат жүргізуге және өз қызметкерлерінің болашағына жауапкершілікпен қарауға ынталандырады, - деді министрлік.
Еске салайық, бұған дейін БЖЗҚболашақ зейнетақыны онлайн есептеу жолын көрсетті.
