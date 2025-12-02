Қазақстандықтарға несиені мерзімінен бұрын өтеу тәртібі түсіндірілді

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қарыз алушыларға несиені мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі мен ережелерін еске салады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мерзімінен бұрын өтеу пайыздар бойынша артық төлемдерді азайтуға және қарыздық міндеттемелерді орындауды тездетуге мүмкіндік береді. Ол толық, толық немесе ішінара, жоспарланған уақыттан тыс қосымша төлеммен төленуі мүмкін. Ішінара өтеу кезінде қарыз алушы ай сайынғы төлемді сақтай отырып, несие мерзімін қысқартуды немесе мерзімін сақтай отырып, төлемнің өзін қысқартуды таңдай алады.
Қаржы институттары мерзімінен бұрын өтеудің ішкі ережелерін, соның ішінде ең төменгі сомаларды, өтініш беру мерзімін және есеп айырысу мерзімін белгілеуге құқылы. Қарыз алушыларға қайта есептеу әдісін, қаражатты есептен шығару тәртібін, сақтандыру жарналарын қайтаруды, ипотекалық ауыртпалықтарды жою процесін алдын ала банкпен келісу ұсынылады.
2025 жылдың 31 тамызынан бастап мерзімінен бұрын өтеу бойынша айыппұлдар тек заңды тұлғаларға қолданылады. Жеке тұлғалар несиені кез келген уақытта, оның ішінде бұрын жасалған келісімдер бойынша өсімпұлды төлемей мерзімінен бұрын өтей алады.
Сарапшылар мерзімінен бұрын төлемдер қарыздық жүктемені азайтатынын, қаржылық тұрақтылықты нығайтып, несие тарихыңызға оң әсер ететінін атап өтті. Шешім қабылдамас бұрын, қарыз алушы өзінің қаржылық резервтерін және қолда бар қаражатты пайдаланудың мүмкін баламаларын бағалауы маңызды.