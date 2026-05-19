Қазақстандық түлектер көбіне қай пәндерді таңдап жүр?
Мектеп бітіруші түлектер арасында ең жиі таңдалатын пәндер белгілі болды.
Ұлттық тестілеу орталығының Алматы қалалық филиалының басшысы Жұмабике Сұлтанова ҰБТ-ның аралық нәтижелері туралы айтты. Оның сөзінше, Қазақстан бойынша бірнеше жыл қатарынан ең көп таңдалған пәндердің математика-физика.
Оны түлектердің 17,9 пайызы таңдаған. Бұл талапкерлердің инженер, құрылысшы, энергетиктер, мұғалімдер және техникалық мамандықтарға ұмтылысын көрсетеді, - дейді Жұмабике Сұлтанова өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында.
Танымалдығы бойынша келесі пәндер ол – химия-биология.
Бұл пәндерді тест тапсырушылардың 14,5 пайызы таңдаған. Одан кейін шығармашылық бағытқа қызығушылық көп. Түлектердің 12,4 пайызы шығармашылық бағытты таңдаған, - дейді Жұмабике Сұлтанова.
Еске салайық, негізгі ҰБТ басталғалы бері 41 мыңнан астам адам тест тапсырды. Оның ішінде:
- талапкерлердің 57%-ы шекті балл жинады;
- орташа балл – 58 балл (бес пән бойынша);
- ең жоғары балл – 138 балл;
- ерекше білім беру қажеттілігі бар 134 талапкер қатысты.
Ереже бұзғаны үшін 86 адамның нәтижесі жойылды. Тыйым салынған заттарды алып өту әрекеті салдарынан 46 талапкер тест тапсыру мүмкіндігінен айырылды. Тестілеу кезінде ережелерді бұзғаны үшін аудиториядан 40 адам шығарылды;
Негізгі ҰБТ 10 шілдеге дейін өтеді.
Ең оқылған:
- "Үйде тамақ та, жағдай да жоқ": Атыраудағы сотта Мейрамгүлдің өліміне қатысты дерек айтылды
- Ақтөбелік мұғалім мектеп басшылығынан бес жыл бойы қысым көргенін мәлімдеді
- ҰБТ-2026-да рекордтық нәтиже тіркелді: Ең жоғары балл қанша?
- 2026 жылы құрбандыққа шалынатын мал қанша тұрады?
- Шымкент УҰИ-дағы 23 жастағы бойжеткен өлімі: Жаңа мәліметтер белгілі болды