Қазақстандық триатлоншылар Азия чемпионатында үздік ондыққа кірді

5–6 желтоқсан күндері Сауд Арабиясының Джидда қаласында триатлоннан U17 және U15 санатындағы жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жарысқа 21 елден 114 атлет қатысты.
Қазақстан намысын жеті спортшы қорғады: Нұрмұхамбет Алуа, Шнейдер Калерия, Аида Ким, Шевченко Арсений, Мұрат Әлхам, Шевнин Матвей және Сейтбек Ералы.
Жарыс қорытындысы бойынша қазақстандық қатысушылар келесі нәтижелер көрсетті:
U15 Women
- 1-орын – Нұрмұхамет Алуа, 29:19
- 2-орын – Шнейдер Калерия, 29:22
Youth Women
- 9-орын – Аида Ким, 30:52
U15 Men
- 9-орын – Сейтбек Ералы, 28:25
Youth Men
- 4-орын – Шевченко Арсений, 26:57
- 5-орын – Мұрат Әлхам, 27:02
- 7-орын – Шевнин Матвей, 27:09
Осылайша, қазақстандық спортшылар U15 Women санатында бірінші және екінші орындарды жеңіп алып, қалған санаттарда да үздік ондыққа енді.