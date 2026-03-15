Қазақстандық теннисші Анна Данилина Индиан-Уэллс турнирінің күміс жүлдегері атанды
Спортшы турнирдің ақтық сынында бақ сынады.
Бүгiн 2026, 14:51
Бүгiн 2026, 14:51Бүгiн 2026, 14:51
Фото: Қазақстан теннис федерациясы
Әйелдер арасындағы жұптық сында Қазақстанның бірінші ракеткасы Анна Данилина АҚШ-тың Индиан-Уэллс қаласында өткен WTA 1000 санатындағы турнирдің финалында өнер көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл жарыста Данилина сербиялық Александра Круничпен жұптасып ойнады. Қазақстан-сербия дуэті «мыңдық» турнирінде бесінші нөмірмен тіркелген болатын. Финалда олар үшінші нөмірлі жұп – чехиялық Катерина Синякова мен америкалық Тэйлор Таунсендке қарсы кортқа шықты.
Кездесу екі сетке созылып, Анна мен Александра 6:7 (4:7), 4:6 есебімен жеңіліс тапты.
Теннисшілер кортта 1 сағат 36 минут өткізді. Осы уақыт ішінде Данилина мен Крунич бір эйс жасап, бірде-бір қос қателік жіберген жоқ және үш брейк-пойнттың біреуін тиімді пайдаланды.
Әлемдік рейтинг жаңартылғаннан кейін қазақстандық теннисші алтыншы орыннан төртінші орынға көтеріледі. Бұл – оның мансабындағы ең жоғары көрсеткіш.
