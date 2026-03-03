  • Мұқаба
  • Қазақстандық таеквондошылар Болгариядағы турнирде бес алтын медаль жеңіп алды

Қазақстандық таеквондошылар Болгариядағы турнирде бес алтын медаль жеңіп алды

Қазақстан құрамасы жалпыкомандалық есепте екінші орынға ие болды.

Бүгiн 2026, 06:12
Фото: Ұлттық олимпиада комитеті

Қазақстан құрамасы таеквондодан Bulgaria Open-2026 халықаралық турнирінде 11 медаль еншіледі. Байрақты бәсеке Болгария астанасы София қаласында өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ Ұлттық олимпиада комитетіне сілтеме жасап.

Алтын медаль иегерлері:

  • Еркебұлан Еңсегенов (54 келіге дейін);
  • Тоғжан Қазнабек (57 келіге дейін);
  • Жавохирхон Исламов (58 келіге дейін);
  • Эльдар Бірімбай (74 келіге дейін);
  • Батырхан Төлеуғали (80 келіге дейін).

87 келіден жоғары салмақта Бейбарыс Қаблан күміс жүлдеге қол жеткізді.

Қола жүлдегерлер:

  • Айдана Құмартаева (46 келіге дейін);
  • Жанель Сұлтанғалиева (46 келіге дейін);
  • Нодира Ахмедова (49 келіге дейін);
  • Жазира Иссина (57 келіге дейін);
  • Батырхан Кусетов (80 келіге дейін).

Осылайша, Қазақстан құрамасы жалпыкомандалық есепте екінші орынға ие болды. Бірінші орынды Ресей құрамасы иеленсе, үздік үштікті Иордания түйіндеді.

