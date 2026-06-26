Қазақстандық таэквондошылар Астанада өткен Kazakhstan Open турнирінде үш алтын медаль жеңіп алды
Kazakhstan Open — халықаралық рейтингтік турнир
Қазақстан құрамасының спортшылары Астанада басталған таеквондодан халықаралық рейтингтік Kazakhstan Open турнирінде сәтті өнер көрсетті.
Жарыс қорытындысы бойынша ересектер арасындағы бәсекеде Қазақстан құрамасы үш алтын медаль жеңіп алды. Жеңімпаздар қатарында:
68 кг дейінгі салмақ дәрежесінде – Самирхон Абабакиров
87 кг дейінгі салмақта – Батырхан Төлеғұлы
87 кг-нан жоғары салмақта – Бейбарыс Қабылан
Айрықша атап өтерлік жайт – Батырхан Төлеғұлының өнері. Ол финалдық кездесуде Париж-2024 Олимпиада чемпионы, Африка ойындарының екі дүркін жеңімпазы Фирас Катуссини жеңіп шықты.
Ал Самирхон Абабакиров шешуші жекпе-жекте Тунис өкілі Фарес Боужеманы сенімді түрде ұтты.
Супер ауыр салмақта Бейбарыс Қабылан Азия чемпионатының 2026 жылғы күміс жүлдегері, өзбекстандық Марат Мавлоновтан басым түсті.
Kazakhstan Open – халықаралық рейтингтік турнирлер күнтізбесіне енген жарыс. Ол әлемнің әртүрлі елдерінен келген ең мықты спортшылардың басын қосады.
Ең оқылған:
- Қазақстанда 1 шілдеден бастап не өзгереді?
- +50 градусқа дейін ыстық: Шілдеде ауа райы қандай болады?
- Алғаш рет облыстарда жұмыс істейтін журналистерге пәтер кілті табысталады
- Салмағы 4 келі сәбиден 2,15 келі ісік алынды: Астанада дәрігерлер жаңа туған нәрестені құтқарып қалды
- "Әкем зорлады" деп желіде видео жариялаған блогер қамауға алынды