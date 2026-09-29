Қазақстандық стенд атушылар Азиадада қола жүлде иеленді
XX жазғы Азия ойындары 4 қазанға дейін жалғасады.
29 Қыркүйек 2026, 08:37
БӨЛІСУ
29 Қыркүйек 2026, 08:3729 Қыркүйек 2026, 08:37
160Фото: Спортты дамыту дирекциясы
Жапонияның Аичи префектурасында өтіп жатқан ХХ жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы стенд атудан қола медаль жеңіп алды.
Трап бағдарламасының ерлер арасындағы командалық сайысында Әлішер Айсалбаев, Даниил Почивалов және Марк Почивалов 348 ұпай жинап, үшінші орынға ие болды.
Жарыс қорытындысы:
- Кувейт – 355 ұпай
- Қатар – 349 ұпай
- Қазақстан – 348 ұпай
XX жазғы Азия ойындары 4 қазанға дейін жалғасады. Қазақстан құрамасы сапында 558 спортшы жарысқа қатысып жатыр. Олар спорттың 35 түрінен жүлдеге таласады.
Ең оқылған:
- «Қаза болды» деген ақпарат тарады: Қорғаныс министрлігі екі матросқа қатысты мәлімдеме жасады
- Қар және боран: Қазанда Қазақстанда ауа райы қандай болады?
- Аяз, жаңбыр, найзағай: Синоптиктер ескерту жариялады
- Мұғалімдер күніне ұстазға не сыйлауға болады?
- Юрий Мельниченко Азиада чемпионы атағынан айырылған Ясмина Тоқсанбаеваға үндеу жасады