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  • Қазақстандық дәрігерлерді оқытуға израильдік мамандар тартылуы мүмкін

Қазақстандық дәрігерлерді оқытуға израильдік мамандар тартылуы мүмкін

Денсаулық сақтау вице-министрі Манас Рамазанов Израильдің Berman Group компаниясының директоры Марк Берманмен кездесті.

17 Қыркүйек 2026, 07:50
АВТОР
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Денсаулық сақтау министрлігі 17 Қыркүйек 2026, 07:50
17 Қыркүйек 2026, 07:50
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Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

Қазақстан мен Израиль медициналық кадрларды даярлау, тәжірибе алмасу және заманауи медициналық технологияларды енгізу бағытындағы ынтымақтастықты талқылады.

Денсаулық сақтау вице-министрі Манас Рамазанов Израильдің Berman Group компаниясының директоры Марк Берманмен кездесті.

Тараптар қазақстандық дәрігерлерді тәжірибеге бағытталған оқыту, сондай-ақ Қазақстандағы медициналық ұйымдарда израильдік мамандардың қатысуымен мастер-кластар өткізу мүмкіндігін қарастырды.

«Алынған білім мен технологиялар біздің медициналық ұйымдарда қолданылып, пациенттерге көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыруға қызмет етуі тиіс», – деді Манас Рамазанов.

Кездесуде мамандар даярлау, кәсіби тәжірибе алмасу және бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу мәселелеріне де назар аударылды.

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