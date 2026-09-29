Қазақстандық блогер Дастан Мұхаммедрахым: «Қытай – бөлек планета»
Қазақстандық travel-блогер Дастан Мұхаммедрахым CGTN-ге берген сұхбатында Қытай туралы әсерімен бөлісіп, осы нарыққа деген жоспарлары туралы айтты. Оның сөзінше Қытай елі оған үлкен әсер қалдырған: «Мен үшін Қытай – бөлек планета. Ол жерде мүлдем басқа жағдай, өз әлеуметтік желілері және өзіндік ерекшелігі бар».
Дастан Қытайға бірнеше рет шығармашылық сапармен келген. Ол Гуанчжоу қаласын, Чжанцзяцзенің табиғи сұлулығы мен Хуаншань тауларын түсірген. Сол бейнежазбаларының бірі шамамен 1,5 миллион қаралым жинаған.
Мен Чжанцзяцзе мен Хуаншань тауларындағы таңғажайып табиғатты видеоға түсірдім. Ал болашақта әйгілі Аватар тауларына баруды жоспарлап отырмын, – деді блогер.
Дастан Қазақстанның табиғи сұлулығын қытайлық аудиторияға көрсету үшін қытайдың RedNote және Douyin әлеуметтік желілерінде аккаунттар ашуды жоспарлап отыр. Пікір алмасудың арқасында қытайлық туристер арасында Қазақстанға деген қызығушылық бірнеше есе артты.
Дастан – WIBA AWARDS сыйлығының иегері. Оны өзі «саяхат блогерлеріне арналған Оскар» деп атайды. Бұл оның «қытайлық көрерменге өз отанымның сұлулығын таныстырсам» деген ниетіне сенімділік береді.
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