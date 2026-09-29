«Мен – пандалардың ең үлкен жанкүйерімін»: Михаил Шайдоров – алтын, Қытай және құндылықтар туралы
Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров CGTN-ге берген сұхбатында алтын медальға жету жолы, Қытайдан көрсетілген қолдау және пандаларға деген сүйіспеншілігі туралы айтып берді.
Біз біріге аламыз. Мен мұны Олимпиада ойындарында жеке өзім байқадым. Қытайлық жанкүйерлерден орасан зор қолдау сезіндім, - дейді Михаил.
Оның айтуынша, Қазақстанда адамның мінезі бала кезден шыңдалады. Барлығы қай жерде дүниеге келгеніңнен және қалай тәрбиеленгеніңнен басталады. Әкесі оған берік негіз қалыптастырған: «Спортшының жанында жақын адамдарының қолдауы болса, ол тауларды да қопаруға дайын».
Олимпиадалық маусым оңайға түскен жоқ: «Тәулік бойы, 24/7 еңбек етесің, жаттығу ырғағымен өмір сүресің». Медальға жету жолы орасан зор еңбекті талап етті.
Оның салмағы өте ауыр, шамамен екі келідей сияқты, - деп қосты спортшы.
Әңгімеде Қытай тақырыбына ерекше орын берілді. Михаил әлеуметтік желілерде адамдардың мәнерлеп сырғанауды көруге шақырғанын, ал қытайлық жанкүйерлердің қолдауы өте зор болғанын атап өтті.
Мен Қытайға жиі барамын. Пандалардың үлкен жанкүйерімін, сондықтан хайуанаттар бағына баруға тырысамын, - деп мойындады ол.
Оның «Кунг-фу Панда» атты көрсетілімдік нөмірі көрермендердің сүйікті қойылымдарының біріне айналды.
Қазір Олимпиададан кейін ол өз сөздеріне жауапкершілікпен қарайтынын сезінеді.
Жас ұрпақ әлеуметтік желілерді жіті қадағалайды. Оларға үлгі болғым келеді, - деп сөзін түйіндеді Михаил Шайдоров.
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