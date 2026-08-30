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  • Қазақстандық бадминтоншы Нигериядағы халықаралық турнирде қола жүлде иеленді

Қазақстандық бадминтоншы Нигериядағы халықаралық турнирде қола жүлде иеленді

26-29 тамыз аралығында өткен халықаралық турнирге 24 елден 149 спортшы қатысты.

30 Тамыз 2026, 22:20
АВТОР
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ҰОК/Сали Сабиров 30 Тамыз 2026, 22:20
30 Тамыз 2026, 22:20
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Фото: ҰОК/Сали Сабиров

Қазақстандық бадминтоншы Дмитрий Панарин Нигерияның Лагос қаласында өткен Lagos International Badminton Classics 2026 халықаралық турнирінің қола жүлдегері атанды.

Ұлттық құрама көшбасшысы жарысты сәтті бастап, үндістандық Пранаув Рам Нагалингамды 2:1 есебімен жеңді. Кейін Нигерия өкілі Сайду Алиуи мен БАӘ спортшысы Шашаанк Сей Муннангиден 2:0 есебімен басым түсті.

Жартылай финалда Панарин Үндістан өкілі Танкара Гнана Дату Таласилаға 1:2 есебімен жол беріп, жарысты қола жүлдемен аяқтады.

26-29 тамыз аралығында өткен халықаралық турнирге 24 елден 149 спортшы қатысты.

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