Қазақстандық бадминтоншы Нигериядағы халықаралық турнирде қола жүлде иеленді
26-29 тамыз аралығында өткен халықаралық турнирге 24 елден 149 спортшы қатысты.
30 Тамыз 2026, 22:20
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30 Тамыз 2026, 22:2030 Тамыз 2026, 22:20
149Фото: ҰОК/Сали Сабиров
Қазақстандық бадминтоншы Дмитрий Панарин Нигерияның Лагос қаласында өткен Lagos International Badminton Classics 2026 халықаралық турнирінің қола жүлдегері атанды.
Ұлттық құрама көшбасшысы жарысты сәтті бастап, үндістандық Пранаув Рам Нагалингамды 2:1 есебімен жеңді. Кейін Нигерия өкілі Сайду Алиуи мен БАӘ спортшысы Шашаанк Сей Муннангиден 2:0 есебімен басым түсті.
Жартылай финалда Панарин Үндістан өкілі Танкара Гнана Дату Таласилаға 1:2 есебімен жол беріп, жарысты қола жүлдемен аяқтады.
26-29 тамыз аралығында өткен халықаралық турнирге 24 елден 149 спортшы қатысты.
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