Құрылтайдың ресми сайты іске қосылды

Сайтта отырыстардың онлайн-трансляциялары, фото және бейнематериалдар қолжетімді болады

29 Тамыз 2026, 17:11
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
gov/kz 29 Тамыз 2026, 17:11
29 Тамыз 2026, 17:11
64
Фото: gov/kz
Қазақстан Республикасы Құрылтайының quryltai.kz ресми сайты іске қосылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Сайтта:

  • Құрылтай мен оның депутаттарының қызметі туралы өзекті ақпарат;
  • заң жобаларының мәтіндері;
  • анонстар мен талдамалық материалдар жарияланады.

Ең оқылған:

Наверх