Құрылтайдың ресми сайты іске қосылды

\u049a\u0430\u0437\u0430\u049b\u0441\u0442\u0430\u043d \u0420\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u0441\u044b \u049a\u04b1\u0440\u044b\u043b\u0442\u0430\u0439\u044b\u043d\u044b\u04a3 quryltai.kz \u0440\u0435\u0441\u043c\u0438 \u0441\u0430\u0439\u0442\u044b \u0456\u0441\u043a\u0435 \u049b\u043e\u0441\u044b\u043b\u0434\u044b, \u0434\u0435\u043f \u0445\u0430\u0431\u0430\u0440\u043b\u0430\u0439\u0434\u044b BAQ.KZ.\r\n\r\n\u0421\u0430\u0439\u0442\u0442\u0430:\r\n\r\n\u049a\u04b1\u0440\u044b\u043b\u0442\u0430\u0439 \u043c\u0435\u043d \u043e\u043d\u044b\u04a3 \u0434\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u0442\u0430\u0440\u044b\u043d\u044b\u04a3 \u049b\u044b\u0437\u043c\u0435\u0442\u0456 \u0442\u0443\u0440\u0430\u043b\u044b \u04e9\u0437\u0435\u043a\u0442\u0456 \u0430\u049b\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442;\r\n\u0437\u0430\u04a3 \u0436\u043e\u0431\u0430\u043b\u0430\u0440\u044b\u043d\u044b\u04a3 \u043c\u04d9\u0442\u0456\u043d\u0434\u0435\u0440\u0456;\r\n\u0430\u043d\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u0440 \u043c\u0435\u043d \u0442\u0430\u043b\u0434\u0430\u043c\u0430\u043b\u044b\u049b \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0434\u0430\u0440 \u0436\u0430\u0440\u0438\u044f\u043b\u0430\u043d\u0430\u0434\u044b.\r\n\r\n