Қазақстанның ат спорты құрамасында 38 қыз бар: Олар кімдер?
Қазіргі уақытта Қазақстан ұлттық ат спорты құрамасының құрамында 38 қыздар бар.
Қазақстанның ат спорты бойынша ұлттық құрамасында 38 әйел спортшы өнер көрсетеді, деп хабарлайды BAQ.KZ федерацияның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қазіргі уақытта Қазақстан ұлттық ат спорты құрамасының құрамында 38 қыздар бар. Олар әртүрлі жас санаттарындағы Қазақстан чемпионаттарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері. Бұл спортшылар конкур және мәнерлеп жүру олимпиадалық дисциплиналары бойынша сәтті өнер көрсетіп, жоғары деңгейдегі дайындық пен спорттық шеберлікті көрсетуде.
Негізгі құрама қатарына Диана Онаева, Раиса Соколенко, Ксения Баталова және Нұрила Турисбекова кіреді – олар халықаралық жарыстарда Қазақстан намысын үнемі қорғайтын және ұлттық құраманың көшбасшыларының қатарында.
2025 жыл қазақстандық спортшылар үшін халықаралық аренада табысты жыл болды. Ташкентте өткен конкурдан әлем кубогының кезеңінде Ксения Баталова Lady Di атты атпен Гран-приде күміс медаль жеңіп алды, ал Нұрила Турисбекова турнир маршруттарының бірінде қола медаль жеңіп алды.
Бұл маусым Раиса Соколенко үшін ерекше болды. Ол Мәскеудегі Еуразия ойындарында 25 жасқа дейінгі санатта жеңіске жетті, Еуразия сериясының финалында жеңіске жетті, сондай-ақ Беларусьтің Ратомка қаласында өткен «Достастық кубогында» командалық есепте алтын медаль жеңіп алды.
Жас спортшылар да әсерлі нәтижелерге қол жеткізіп жатыр. Қазақстанның жасөспірімдер құрамасының мүшесі Малика Серік Оңтүстік Кореяда өткен Азия ат спорты федерациясының кубогында бірінші орын алды.
Қазақстан ат спорты федерациясы әйелдер спортын қолдауға және дамытуға ерекше көңіл бөледі. Ат спорты ерлер мен әйелдер тең дәрежеде бәсекелесетін ерекше сала болып қала береді, ал қыздардың көпшілігі кәсіби спортқа бару жолында атқа мінуді таңдап жатыр.
Бүгінде қазақстандық әйел спортшылар жоғары спорттық нәтижелер көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар күш-жігердің, табандылықтың және адалдықтың жарқын үлгілеріне айналып, жаңа буын спортшыларына шабыт береді.
