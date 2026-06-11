Қазақстанда жаңа мерекеге орай қосымша демалыс берілуі мүмкін

Қосымша демалыс мәселесін Үкімет қарастырады.

Бүгiн 2026, 13:38
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов Бүгiн 2026, 13:38
Бүгiн 2026, 13:38
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Қазақстандықтарға наурыз айында тағы бір мереке күні қосылуы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы Үкіметте өткен брифинг барысында журналистер Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай мәлімдеді.

Журналистер вице-министрден жаңа Конституция күнін ұлттық мереке ретінде бекітіп, қазақстандықтарға қатарынан екі күн демалыс беру жоспарда бар-жоғын сұрады.

Айуынша, Еңбек министрлігі бұл бастаманы қарастыруы мүмкін.

Конституция қабылданғаннан кейін мерекенің 30 тамыздан 15 наурызға ауыстырылды. Сондықтан бұл күннің мереке күні әрі ресми демалыс болатыны сөзсіз, – деді Виктория Шегай.

Ал Конституция күніне байланысты екі күн демалыс беру мәселесіне қатысты вице-министр бұл сұрақты қарастыруға болатынын айтты.

Менің ойымша, бұл мәселе Үкімет деңгейінде қаралатын болады. Қазір бұл сұраққа нақты жауап беруге дайын емеспіз, – деді ол.

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