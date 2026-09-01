Қазақстанда тамыз айында қандай азық-түлік пен тауарлар арзандады?

Картоп 12,3%-ға арзандады: тамыздағы инфляция белгілі болды.

1 Қыркүйек 2026, 14:22
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 1 Қыркүйек 2026, 14:22
1 Қыркүйек 2026, 14:22
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Ұлттық статистика бюросы 2026 жылғы тамызда айлық инфляция шілде айындағы деңгейде сақталып, 0,6% құрағанын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Тамыз айындағы азық-түліктің баға өзгерісі

Тамыз айында бағаның негізгі төмендеуі маусымдық жеміс-көкөніс өнімдерінің жекелеген түрлерінде байқалды.

Атап айтқанда, картоп бағасы 12,3%, тәтті бұрыш – 11,9%, қырыққабат – 9,7%, жүзім – 8,0%, пияз – 7,7%, алма – 5,1%, сәбіз – 5,0%, лимон – 4,7%, қызылша – 3,6% төмендеді. Сондай-ақ алмұрт бағасы 1,8%, қияр – 1,5% арзандады.

Тауарлар бағасының төмендеуі

Азық-түлікке жатпайтын тауарлардың ішінде пайдаланылған жеңіл автомобильдер бағасы 5,3%, планшеттер – 5,0%, медициналық маскалар – 2,9%, медициналық термометр – 1,9%, электр еттартқыштар мен балалар жөргектері – 0,8% төмендеді.

Айта кетейік, бұған дейін бір апта ішінде Қазақстанда алма, қырыққабат және картоп бағасы төмендегені хабарланды

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