Қазақстанда талапқа сай емес 9 вагон рейстен алынды
Көлік министрлігі 9 жолаушылар вагонын пайдалануға тыйым салды.
Қазақстанда жыл басынан бері 280 жолаушылар пойызы тексерілді.
Көлік министрлігі мәлім еткендей, биылғы жылдың 4 айында 280 жолаушылар пойызында бақылау іс-шаралары жүргізілді.
Тексеру қорытындысы бойынша Жолаушыларды тасымалдау қағидаларын бұзудың 569 дерегі, билетсіз жүрген 88 жолаушы, сондай-ақ рәсімделмеген 1 308 кг жүк анықталды. Тексеру барысында вагондардың техникалық жай-күйіне, сервистік қызмет көрсету сапасына, сондай-ақ мүгедектігі бар азаматтар мен жүріп-тұруы шектеулі жолаушыларға қолайлы жағдай жасау мәселелеріне ерекше назар аударылды. Жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін жылжымалы құрамды пайдалануға жол бермеу мақсатында тиісті шаралар қабылданды. Атап айтқанда, 9 жолаушылар вагонын пайдалануға уақытша тыйым салынды, - деп хабарлады Көлік министрлігінің баспасөз қызметі.
Автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитеті жолаушылар тасымалының сапасы мен қауіпсіздігін арттыру бағытындағы бақылау жұмыстарын жалғастырады.
Еске салайық, бұған дейін Олжас Бектенов Қазақстанда 4 жылда 5 мың шақырым жаңа теміржол салынатынын айтты.
Тағы оқи отырыңыздар:
Қарағанды облысында 28 жыл еңбек еткен теміржолшыны пойыз қағып кетті
Қазақстан мен Өзбекстан «Keruen Express» туристік пойызын іске қосты
Бейнеуде пойыз жолаушысынан 84 литр контрабандалық алкоголь тәркіленді
Ең оқылған:
- Хантавирус тараған лайнердегі жолаушылар өз елдеріне жаппай қайтарылып жатыр
- Ақтөбеде бұрынғы қайын атасына қоқан-лоқы көрсеткен жігіт көше сыпыратын болды
- Алматы коммуналдық қызметтері күшейтілген режимге көшті
- 2 алтын, 2 күміс және 4 қола: дзюдодан Qazaqstan Barysy Grand Slam жарысы тарихи нәтижемен аяқталды
- Тоқаев Нәлібаевқа бірқатар маңызды тапсырма берді