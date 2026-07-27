Қазақстанда суға батып кеткен әрбір үшінші адамның біреуі – бала
Қазақстан су қоймаларында 1 маусымнан бері 93 адам суға батып кетті, оның 30-ы – бала.
1 маусымнан бері Қазақстанның су қоймаларында 93 адам қаза тапты, оның 30-ы – бала. Осы кезеңде құтқарушылар судан 177 адамды, соның ішінде 62 баланы алып шықты. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ведомство Дүниежүзілік суға батудың алдын алу күніне орай #СоңғыЖүзгенКез (#ПоследнийЗаплыв) ақпараттық акциясын бастады.
Қайғылы оқиғаның көбі тыйым салынған жерлерде болады
ТЖМ мәліметінше, жазатайым оқиғалардың басым бөлігі шомылуға арналмаған және тыйым салынған орындарда болады.
«Әрбір санның артында адам өмірі, жақынын күтіп таба алмаған отбасы мен туған-туыстары тұр», – деп атап өтті ведомство өкілдері.
Құтқарушылар нені ескертеді?
ТЖМ тек рұқсат етілген әрі арнайы жабдықталған орындарда ғана шомылуға және суға түсуге тыйым салынған жерлерге кірмеуге шақырады. Су бойында демалу кезінде ішімдік ішуге, жүзу шекарасын білдіретін белгілерден (буйкалардан) әрі асып жүзуге, көпірлерден, тік жартастардан және басқа да қауіпті жерлерден суға секіруге болмайды. Сондай-ақ, су көліктерінен қауіпсіз қашықтықта болған жөн.
Бөлек талап балаларға қатысты. Оларды кез келген жағдайда су жанында қараусыз қалдыруға қатаң тыйым салынады.
Ведомство баршаны бұл акцияға қосылып, үндеуді туған-туыстарымен және жақындарымен бөлісуге шақырады.
Еске салайық, бұған дейін шомылу маусымы басталғалы Қазақстанда 68 адам суға кеткені хабарланды.
Сондай-ақ, ІІМ азаматтарды шомылу маусымында сақ болуға шақырды.
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