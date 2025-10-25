Қазақстанда Республика күніне орай 200-ге жуық өнеркәсіп нысандары ашылды

Республика күніне орай Қазақстанда 200-ге жуық жаңа әлеуметтік маңызы бар және өнеркәсіптік нысандар ашылуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі мәлімдеді.
Республика күніне орай бүкіл еліміз бойынша ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардан бастап әлеуметтік, спорттық және инфрақұрылымдық жобаларға дейін 196 жаңа нысан пайдалануға беріледі.
Олардың барлығы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың халықтың өмір сүру сапасын арттыруға және өңірлерді дамытуға бағытталған тапсырмаларын орындау шеңберінде жүзеге асырылуда.