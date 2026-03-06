Қазақстанда қай мамандықты әйелдер көп таңдаған? – Жаңа деректер
Еліміздегі әйелдер қатары көп мамандықты білесіз бе?
Қазақстанда педагогтердің 81,9% әйелдер екені анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
ҚР Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше, Қазақстанның білім беру саласында 492 938 педагог-әйел жұмыс істейді.
Олардың ішінде:
- 101 789 - мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында;
- 342 352 - орта білім беру ұйымдарында;
- 2 382 - түзету-білім беру ұйымдарында;
- 13 239 - қосымша білім беру ұйымдарында;
- 29 117 - техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында;
- 4 059 - арнайы білім беру ұйымдарында.
