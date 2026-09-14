Қазақстанда қай ақылы жол ең көп пайдаланылды? Рейтинг жарияланды

Үш айда елдегі 28 ақылы учаскеде миллиондаған көлік жүрген. Барлық қозғалыстың басым бөлігі небәрі 10 трассаға тиесілі.

14 Қыркүйек 2026, 11:28
АВТОР
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«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ 14 Қыркүйек 2026, 11:28
14 Қыркүйек 2026, 11:28
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Фото: «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ

Жаз мезгілінде Қазақстанның республикалық маңызы бар автожолдарындағы 28 ақылы учаскеде 25,8 млн-нан астам көлік жүріп өткені тіркелді. 1 маусым мен 31 тамыз аралығында тәулігіне орта есеппен 281 мыңға жуық көлік ақылы жолдарды пайдаланған.

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ дерегіне сүйенсек, ең көп сұранысқа ие бағыт Алматы – Қонаев автожолы болды. Үш ай ішінде бұл учаскеде 4,3 млн-нан астам көлік өткені тіркелген.

Екінші орында Шымкент – Өзбекстан шекарасы бағыты тұр – 2,68 млн көлік. Үшінші орынға Шымкент – Тараз учаскесі жайғасты – 1,87 млн көлік.

Он жолға барлық көлік ағынының 71%-ы тиесілі

Көлік қозғалысы жоғары бағыттардың қатарында Тараз – Қайнар, Астана – Теміртау, Астана – Щучинск, Шымкент – Қызылорда және Қонаев – Талдықорған учаскелері де бар.

Жалпы алғанда, ең көп жүктемеге ие он ақылы жол учаскесінде 18,2 млн-нан астам көлік жүрген. Бұл ақылы жолдар желісіндегі жазғы жалпы көлік ағынының шамамен 71%-ын құрайды.

«ҚазАвтоЖол» мәліметінше, сұраныс ірі қалаларды байланыстыратын бағыттарда ғана емес, танымал туристік аймақтарға апаратын жолдарда да жоғары болып отыр.

Олардың қатарында Астана – Щучинск, Щучинск – Көкшетау, Қарағанды – Балқаш, Қызылорда – Арал және Үшарал – Достық бағыттары бар.

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