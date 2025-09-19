Қазақстанда қаржы қылмыстарына қарсы заң күшейтілді

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға, терроризмді және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимылды күшейтуге бағытталған заңға қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, - деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.