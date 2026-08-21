Жаңа кен орындарына жол ашылды: Қазақстан 327 мың шаршы шақырым аумақты барлауға берді
Жер қойнауын зерттеу мен өндіруге жаңа мүмкіндіктер ашылды. Барлауға қолжетімді аумақ 1,7 млн шаршы шақырымға жетіп, ондаған учаске аукционға шығарылады.
Қазақстанда пайдалы қазбаларды геологиялық барлау және өндіру үшін қолжетімді аумақтардың көлемі кеңейтілді. Тиісті өзгерістер қатты пайдалы қазбаларды (ҚПҚ) барлау және өндіру бағыттары бойынша жер қойнауының мемлекеттік қорын басқару бағдарламасына енгізілді.
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің мәліметінше, енгізілген өзгерістер аясында қатты пайдалы қазбаларды геологиялық барлау үшін қосымша 327 мың шаршы шақырым аумақ ашылды. Осылайша, геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге қолжетімді аумақтың жалпы көлемі 1,7 млн шаршы шақырымға жетті.
Сонымен қатар перспективалы аумақтарды неғұрлым егжей-тегжейлі геологиялық зерттеуге және пайдалы қазбалардың жаңа нысандарын анықтауға бағытталған 1:50 000 масштабындағы геологиялық түсірілім (ГС-50) жұмыстарын жүргізу үшін жалпы ауданы 103,6 мың шаршы шақырым аумақ айқындалды.
Бағдарламада қатты пайдалы қазбаларды барлау құқығын аукцион арқылы беру үшін арналған аумақтар да қарастырылған. Олардың қатарында жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу нәтижелері бойынша айқындалған 26 учаске, сондай-ақ бұрын жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарттар тоқтатылған, жалпы ауданы 14,6 мың шаршы шақырым болатын аумақтар бар.
Пайдалы қазбаларды өндіруге арналған учаскелерді ұсыну мүмкіндіктері де кеңейтілді. Аукцион арқылы 34 қатты пайдалы қазбалар учаскесін және 269 кең таралған пайдалы қазбалар (КПҚ) учаскесін ұсыну көзделген. Бұған дейін Бағдарламаға енгізілген учаскелерді қоса алғанда, өндіруге ұсынылатын учаскелердің жалпы саны ҚПҚ бойынша 119-ға, ал КПҚ бойынша шамамен 1600-ге жетеді.
Бұдан бөлек, ұлттық компаниялар үшін де аумақтар қарастырылған. Атап айтқанда, ҚПҚ бойынша барлау жұмыстарын жүргізуге жалпы көлемі 800 шаршы шақырым аумақ және ҚПҚ өндіруге арналған үш учаске ұлттық компанияларға бекітілді.
Енгізілген өзгерістер Қазақстанның минералдық-шикізат базасына қолжетімділікті айтарлықтай кеңейтеді. Бұл ретте инвесторларға геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу және кейіннен пайдалы қазбаларды өндіру үшін ұсынылуы мүмкін учаскелердің тізбесі де кеңейтіледі.
Жаңа учаскелер бойынша барлауға өтінімдер қабылдау ашық және 2026 жылғы 11 қыркүйекке дейін жалғасады.
Ең оқылған:
- «Әзіл шығар деп ойладым»: Ұлдана Мырзуанның күйеуі сотта сол күнгі оқиғаны айтып берді
- Алматыда мыңнан астам жүргізуші көлік басқару құқығынан айырылуы мүмкін
- «Қызым, қайта хабарласам дедің ғой»: Сотта Ұлдана Мырзуанның анасы жылап қалды
- Талапкердегі қыздарды «орманға алып қашу» оқиғасы: Полиция ресми мәлімдеме жасады
- 44 рет терезесі сынған: Пойызға тас лақтырғандар қандай жауапкершілікке тартылады?