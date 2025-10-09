Қазақстанда "Отанды сүю – жүректен" республикалық байқауы басталды

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін насихаттау, патриоттық рухты нығайту және ұлттық құндылықтарға құрметті арттыру мақсатында "Отанды сүю – жүректен" республикалық байқауы жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Конкурс мобилография, шығармашылық жұмыстар және ғимараттар мен аулаларды безендіру бағыттары бойынша ұйымдастырылды.
Байқаудың жалпы жүлде қоры – 4 500 000 теңге. Өтінімдер 2025 жылғы 6 қазаннан 22 қазанға дейін қабылданады. Қорытынды іс-шара Астана қаласында 25 қазан – Республика күні өтеді. Байқау ережесі ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің ресми сайтында жарияланған.