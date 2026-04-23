Қазақстанда орташа жалақыны есептеу ережелері өзгереді
Орташа жалақыны есептеу ережелері жаңартылуда.
Қазақстанда орташа жалақыны есептеу ережелері жаңартылып жатыр. Төлемдердің бір бөлігі бұрынғысынша еңбек демалысы ақысы мен өтемақыларды есептеу кезінде ескерілмейді. Нақты не өзгеретінін талдап көрейік.
Кейбір төлемдер орташа жалақы есебіне кірмей қалуы мүмкін. Еңбек министрлігі еңбек демалысы ақысына және басқа да есептеулерге тікелей әсер ететін өзгерістер дайындады.
Жоба «Ашық НҚА» порталында жарияланды. Талқылау 12 мамырға дейін жалғасады.
Еңбек министрлігі ережелерді жаңартылған Еңбек кодексіне сәйкестендіріп жатыр.
Атап айтқанда, диеталық емдік және профилактикалық тамақтануға қатысты тұжырымдар өзгеруде. Бірақ мұның астарында маңызды жайт бар.
Орташа жалақыны есептеу кезінде бұрынғысынша мыналар ескерілмейді:
сүт немесе соған ұқсас өнімдердің құны;
диеталық емдік және профилактикалық тамақтану;
арнайы киім және қорғаныс құралдары.
Бұл дегеніміз - жұмыс беруші ұсынатын мұндай «жеңілдіктер» еңбек демалысы ақысы, өтемақылар және басқа да төлемдер есептелетін орташа жалақы көлемін арттырмайды.
Еске салайық, бұған дейін Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин ең төменгі жалақы 150 мың теңгеге өсетінін айтты.
